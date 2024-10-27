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Невезение Слуцкого в Китае — «Шанхай» упустил лидерство за тур до финиша. Титул принесет только чудо

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» и упустил лидерство за тур до финиша
Роман Кольцов
Корреспондент
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий.
Фото Егор Алеев/ТАСС
Тяжелый день для Леонида Викторовича.

Воскресный матч для «Шанхай Шэньхуа» мог стать золотым, но произошло все ровно наоборот — команда Леонида Слуцкого слетела с первой строчки чемпионата Китая. И это очень неожиданный результат.

Поражение в самый ответственный момент

За первое место в китайской суперлиге сейчас сражаются два клуба из Шанхая. Команда под руководством российского тренера перед предпоследним туром находилась в выгодной позиции, опережая конкурента на одно очко. Но воскресные матчи кардинально изменили ситуацию в турнирной таблице.

«Шанхай Порт», ведомый лучшим бомбардиром чемпионата Китая У Лэйем (32+8), обыграл «Цанчжоу Майти Лайонс» (1:0). И никакого сюрприза здесь нет.

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А вот потерю очков «Шанхаем Шэньхуа» в матче с аутсайдером лиги «Шэньчжэнь Пэн Сити» мало кто прогнозировал. Команда Слуцкого уступала со счетом 1:2, но отыгралась в самой концовке благодаря голу с пенальти. Вырвать победу не удалось, хотя опасных моментов было довольно много.

Теперь судьба золотых медалей в руках «Шанхай Порт», у которого 75 очков. Чтобы стать чемпионом, ему нужно обыграть дома «Тяньцзинь Тайгер», который уже ни за что не борется. А «Шанхай Шэньхуа» (74) надо не просто побеждать идущий на третьем месте «Чэнду» (он тоже уже не сдвинется с этой позиции), но и надеяться на осечку конкурента. Все игры заключительного тура пройдут одновременно в субботу, 2 ноября.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как дела у Слуцкого в Китае

Леонид Викторович возглавил «Шанхай» в декабре 2023-го и сразу же выдал рекордную серию без поражений — 24 игры во всех турнирах. Она прервалась только после того, как команда уступила «Бэйцзин Гоань» (2:1) в 21-м туре китайской суперлиги.

«Шэньхуа» уже точно не упадет ниже второго места, и это большой успех для команды. Слуцкий привел ее к первым медалям с 2010 года. Шансы взять золото по-прежнему существуют, пусть и минимальные.

Но в любом случае у Слуцкого уже есть один трофей в Поднебесной — в первом же матче он выиграл Суперкубок Китая. Так что сезон уже можно назвать неплохим.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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