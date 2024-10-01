Футбол
Китай
Статьи
Новости Таблицы Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 18:30

«Шанхай Шэньхуа» впервые разгромлен при Слуцком. Российский тренер потерпел третье поражение с китайским клубом

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого крупно проиграл в Лиге чемпионов АФК
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Неудачная неделя для Леонида Викторовича.

Китайский «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое крупное поражение под руководством Леонида Слуцкого. До сегодняшнего дня команда российского тренера не уступала с разницей более чем в один мяч.

Разгром

Во 2-м туре Восточной конференции Лиги чемпионов АФК «Шанхай Шэньхуа» на выезде проиграл малайзийскому «Джохору» со счетом 0:3. Отличились Ариф Айман, Хорхе Обрегон и Хуан Муньис.

Преимущество хозяев по ударам по воротам было огромным: 15:4 в пользу «Джохора», а игроки «Шэньхуа» ни разу не пробили в створ.

Подопечные Слуцкого находятся на 5-й строчке в турнирной таблице, набрав 3 очка. Ранее китайский клуб обыграл южнокорейский «Пхохан Стилерс» (4:1).

Третье поражение

Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 27 декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 34 матча в официальных турнирах и потерпела лишь три поражения: 4 августа от «Бэйцзин Гоань» (1:2) в чемпионате Китая, 25 сентября от «Шанхай Порт» (2:3) в Кубке страны и сегодня, 1 октября, от «Джохора».

До августовского поражения от «Бэйцзин Гоань» беспроигрышная серия «Шанхай Шэньхуа» составляла 24 матча (21 — в чемпионате), решающий гол команда Слуцкого пропустила в компенсированное ко второму тайму время.

Есть шансы на чемпионство

Подопечные Слуцкого идут на 2-м месте в турнирной таблице китайской суперлиги, набрав 72 очка после 27 туров. Лидирует «Шанхай Порт» с 74 баллами. Так что у коллектива Слуцкого еще есть шансы на победу в чемпионате.

Командам осталось провести 3 встречи, после чего станет известен обладатель трофея. В следующем матче первенства страны «Шанхай Шэньхуа» 18 октября встретится с клубом «Хэнань Суншань Лунмэнь», который занимает 7-ю строчку.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Читайте также
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Индексация пенсий в 2025 году может произойти уже 1 января 2025 года
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
ВС РФ уничтожили до 60 человек руководства ВМСУ при ударе по Херсонской области
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости