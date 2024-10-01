«Шанхай Шэньхуа» впервые разгромлен при Слуцком. Российский тренер потерпел третье поражение с китайским клубом

Неудачная неделя для Леонида Викторовича.

Китайский «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое крупное поражение под руководством Леонида Слуцкого. До сегодняшнего дня команда российского тренера не уступала с разницей более чем в один мяч.

Разгром

Во 2-м туре Восточной конференции Лиги чемпионов АФК «Шанхай Шэньхуа» на выезде проиграл малайзийскому «Джохору» со счетом 0:3. Отличились Ариф Айман, Хорхе Обрегон и Хуан Муньис.

Преимущество хозяев по ударам по воротам было огромным: 15:4 в пользу «Джохора», а игроки «Шэньхуа» ни разу не пробили в створ.

Подопечные Слуцкого находятся на 5-й строчке в турнирной таблице, набрав 3 очка. Ранее китайский клуб обыграл южнокорейский «Пхохан Стилерс» (4:1).

Третье поражение

Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 27 декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 34 матча в официальных турнирах и потерпела лишь три поражения: 4 августа от «Бэйцзин Гоань» (1:2) в чемпионате Китая, 25 сентября от «Шанхай Порт» (2:3) в Кубке страны и сегодня, 1 октября, от «Джохора».

До августовского поражения от «Бэйцзин Гоань» беспроигрышная серия «Шанхай Шэньхуа» составляла 24 матча (21 — в чемпионате), решающий гол команда Слуцкого пропустила в компенсированное ко второму тайму время.

Есть шансы на чемпионство

Подопечные Слуцкого идут на 2-м месте в турнирной таблице китайской суперлиги, набрав 72 очка после 27 туров. Лидирует «Шанхай Порт» с 74 баллами. Так что у коллектива Слуцкого еще есть шансы на победу в чемпионате.

Командам осталось провести 3 встречи, после чего станет известен обладатель трофея. В следующем матче первенства страны «Шанхай Шэньхуа» 18 октября встретится с клубом «Хэнань Суншань Лунмэнь», который занимает 7-ю строчку.