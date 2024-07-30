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Сегодня, 12:15

Слуцкий покорил Китай — переписал ряд рекордов и ни разу не проиграл. Как у него это получается

«Шанхай Шэньхуа» не проигрывает при Слуцком уже 24 матча подряд
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Шанхай Шэньхуа» и Леонид Слуцкий
Команда Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» продолжает победную серию.
Фото ФК «Шанхай Шэньхуа»
Борется за чемпионство.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» зимой 2024-го — как раз к началу нового сезона в китайском футболе. И, судя по всему, российский тренер превратил свой новый клуб в машину для побед.

С момента назначения в «Шанхай» Слуцкий действительно не потерпел ни одного поражения. По крайней мере, в официальном матче. Единственный проигрыш случился еще на предсезонке, когда команду Слуцкого разгромил «Зенит».

А так у Слуцкого целый ряд рекордов в Китае:

— фантастическая серия без поражений, уже 24 матча;

— серия из шести побед подряд в чемпионате;

— рекорд «Шанхай Шэньхуа» по числу сухих матчей — команда не пропускает в 14 играх, а ведь впереди еще треть сезона;

— девять выездных побед с общим счетом 21:3.

Вводные данные

Китайский футбол сложен для понимания не только из-за языкового барьера. За ним сложно следить, сложно оценивать уровень игроков, но самое главное — иногда тренерские назначения и отставки вообще тяжело осмыслить. Перед стартом Слуцкого предупреждали — в Китае обычно очень нетерпеливы и могут уволить тренера после пары-тройки неудачных матчей.

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За примером далеко ходить не надо — предшественник Слуцкого У Цзиньгуй запрыгнул с командой на пятое место и выиграл Кубок страны, но все равно был отправлен в отставку. А ведь это легенда клуба — это был не первый его заход в «Шанхай Шэньхуа». Короче говоря, Слуцкому нужно было стартовать с места в карьер.

«Шанхай Шэньхуа» давно не был серьезным претендентом на титул — сезон-2023 стал лучшим за последнее время. У клуба есть хорошая коллекция кубков, но чемпионом страны он был всего один раз — в далеком 1995-м.

Футболисты «Шанхай Шэньхуа»

Трансформация

Эффект Слуцкого мы увидели сразу — тренер с ходу взял Суперкубок страны, обыграв «Шанхай Порт», и со второго тура забрал лидерство в чемпионате. «Шэньхуа» шли первыми весь первый круг — в роли догоняющего выступал как раз соперник по дерби.

Для контекста напомним, что «Шанхай Порт» заслужил право считаться настоящим топ-клубом Китая. Это здесь играет бразилец из «Челси» Оскар и один из лучших игроков Китая У Лэй.

Что сейчас?

«Шанхай Шэньхуа» идет вторым и отстает от «Шанхай Порт» всего на два очка. Обе команды еще ни разу не проиграли в чемпионате.

Слуцкий действительно изменил все — и тут сперва стоит отметить потрясающую оборону. Вообще, у Леонида в распоряжении сразу оказались два лучших центрдефа Китая — Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе. И тот, и другой в прошлом году попали в символическую сборную сезона.

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Тогда они пропустили 31 мяч в 30 турах. В этом сезоне — всего восемь (!) мячей за 21 матч. Потрясающая работа Слуцкого и, смеем предположить, Василия Березуцкого, входящего в тренерский штаб Леонида Викторовича.

В атаке команда тоже прибавила — в прошлом году было всего 34 забитых мяча, сейчас — уже 51. До «Шанхай Порт», правда, далеко — соперники по дерби забили 72 гола, но у них, как мы знаем, куда более звездный состав.

Звезды

Помимо пары центральных защитников, у Слуцкого в составе есть еще несколько звездных игроков, вокруг которых строится игра. Во-первых, это отметившийся когда-то в «Ливерпуле» Жоау Тейшейра. Позицию португальца тяжело описать одним словом — он вроде «десятка», но и опускается в глубину, и терроризирует соперников рывками вперед и растягивает их оборону. В общем, универсальный игрок атаки.

Есть и еще один козырь — бразилец Андре Луиш, который перешел в «Шанхай Шэньхуа» только в этом сезоне. В Китае он до этого никогда не играл, но уже показал себя суперполезным форвардом — набрал уже 10+4 по «гол плюс пас».

Главный голеадор — еще один легионер Сефас Малеле. Швейцарский анголец забил уже 16 мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах. В полузащите действует Ибраим Амаду — этот опорник прошел испанскую и французскую школы футбола и играет ключевую роль в разбивании атак соперников.

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский
Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.

Выиграет трофей?

Слуцкий удивил — при достаточно ограниченных ресурсах он с ходу понял ключевые качества своих игроков, прокачал игру в защите и нашел оптимальные сочетания. Сейчас у россиянина восемь побед подряд — это серьезная заявка на продолжение борьбы за титул.

Лидера сейчас два — собственно «Шанхай Шэньхуа» и уже тысячу раз упомянутый «Шанхай Порт». Нынешний лидер чемпионата точно не отдаст титул без боя, но стоит напомнить, что в этом сезоне «Порт» еще ни разу не смог обыграть команду Слуцкого: пока одно поражение (в суперкубке) и одна ничья.

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Следующая битва между двумя клубами может стать решающей — команды встретятся в 24-м туре Суперлиги 17 августа.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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