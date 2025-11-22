Футбол
Сегодня, 13:00

Слуцкий снова не чемпион Китая. Его «Шэньхуа» второй год подряд в концовке проигрывает золото «Порту»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого во второй раз подряд стал серебряным призером чемпионата Китая
Роман Кольцов
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Global Look Press
У Леонида Викторовича еще одна серебряная медаль.
Чемпионат Китая. 30-й тур.
22 ноября, 10:30. TEDA Football Stadium (Тяньцзинь)
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
1:3
Шанхай Шэньхуа
Чемпионат Китая. 30-й тур.
22 ноября, 10:30. Dalian Suoyuwan Football Stadium (Далянь)
Далянь Инбо
0:1
Шанхай Шанган

В Суперлиге Китая завершился 30-й тур, в котором определилась судьба чемпионства. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого мог взять золото лишь в случае своей победы и поражения «Шанхай Порт» в параллельной игре. Однако главный конкурент не допустил осечки, и команда российского тренера вновь заняла второе место, как и год назад.

«Порт» не оставил шансов

Перед последним туром «Шэньхуа» отставал от «Порта» на два очка. Вариант у подопечных Слуцкого был только один: побеждать «Тяньцзинь» и ждать поражения конкурента от «Даляня». В случае любых других исходов трофей доставался «Порту». Даже ничьей в параллельной игре не хватало: по первому дополнительному показателю — личным встречам — лучше был как раз действующий чемпион (1:1 и 2:1).

У обоих клубов по календарю попались выездные матчи. «Шэньхуа» встречался с «Тяньцзинем» с шестого места. Это команда, большую часть очков набравшая на своем стадионе: 28 из 44. Однако при Слуцком «Шанхай» еще им не проигрывал: две победы и ничья в трех встречах (в июне — разгром со счетом 3:0).

Леонид Слуцкий.«Шанхай» Слуцкого спасся от поражения на 90+10-й минуте. Но упустил шикарный шанс стать первым за два тура до конца чемпионата

Тенденция продолжилась. Еще в первом тайме «Шэньхуа» сделал себе комфортное преимущество, уйдя на перерыв при 2:0: сначала отличился Луис Асуэ, а затем с пенальти забил 36-летний капитан У Си. Во второй половине встречи Андре Луис реализовал выход один на один, а в самой концовке Ли Широнг сократил отставание — 3:1 победа «Шанхая».

«Порт» же без особых проблем выиграл у «Даляня» с 11-го места — у той самой команды, которая отняла важнейшие очки у подопечных Слуцкого в 28-м туре (2:2), напрямую повлияв на золотую гонку. Первый тайм действующие чемпионы забрали со счетом 1:0 благодаря голу Габриэльзиньо. А во втором довели дело до победы не только в этой игре, но и в чемпионате.

Второе серебро подряд

Нужно отметить, что «Шэньхуа» мог вылететь из чемпионской гонки еще в предпоследнем туре, но выручила минимальная победа над «Шэньчжэнем» (1:0). В случае потери очков еще пришлось бы бороться за серебро, но Андре Луис единственным голом оставил надежду на трофей. До него был лишь один шаг, но не сложилось.

Как и год назад, команда Леонида Слуцкого стала второй. Вновь уступила чемпионство «Порту» с развязкой в последнем туре. Разница лишь в том, что в прошлом сезоне отставание было одно очко, теперь — два. Третьим опять стал «Чэнду», так что пьедестал в чемпионате Китае остался прежним.

Леонид Слуцкий продлил контракт с &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; до&nbsp;конца 2027 года.Слуцкий остается в Китае: продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа». Времени хватит еще на несколько трофеев

С момента прихода Слуцкого в «Шанхай» на счету клуба два серебра и два Суперкубка страны. До этого «Шэньхуа» не мог попасть в топ-2 лиги с 2008 года.

