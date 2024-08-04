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Слуцкий впервые проиграл в Китае. Уникальная серия из 24 матчей без поражений — все

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые проиграл в чемпионате Китае
Гоша Чернов
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 4 августа, состоялся матч 21-го тура чемпионата Китая, в котором «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на выезде встречался с «Бэйцзин Гоань». Хозяева победили — 2:1. На 11-й минуте счет открыл защитник Мишель Нгаде, на 76-й минуте нападающий «Шэньхуа» Сефас Малеле забил ответный мяч, а уже в добавленное время «Бэйцзин» вырвал три очка. Победный гол на 90+7-й минуте забил Ван Цзэн.

Это первое поражение команды Слуцкого не только в чемпионате Китая, но и во всех официальных матчах в 2024 году.

Сколько длилась серия

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре прошлого года. В первой же официальной встрече он победил и взял трофей: в феврале 2024-го «Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» в Суперкубке Китая. После этого команда российского тренера на протяжении 21 матча не уступала в суперлиге и дважды брала верх в играх Кубка Китая. Таким образом, серия без поражений длилась 24 матча.

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Какие рекорды он установил

При Слуцком «Шанхай Шэньхуа» обновил уже несколько достижений. В истории команды еще никогда не было беспроигрышной серии из 24 матчей, а также шести побед подряд. Кроме того, «Шэньхуа» уже в 14 встречах этого сезона оставлял свои ворота сухими — это тоже клубный рекорд.

Фото PRO SHOTS

На каком месте идет «Шанхай Шэньхуа»

Несмотря на длительную серию без поражений, команда Слуцкого остается второй в таблице чемпионата Китая. «Шэньхуа» набрал 55 очков, а у другого клуба из крупнейшего города страны, «Шанхай Порт», — 60. При этом лидер до сих пор не проигрывал. До конца турнира в суперлиге остается восемь матчей.

У «Шэньхуа» есть шанс впервые с 1995 года стать чемпионом страны. Кроме того, шанхайская команда может второй сезон подряд стать обладателем Кубка Китая — она уже вышла в четвертьфинал.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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