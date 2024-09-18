Тошич: «Очень хочу, чтобы Слуцкий стал чемпионом Китая»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос «СЭ» об успешной работе Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Слежу за успехами Леонида Викторовича в Китае, общаемся с ним о футболе и не только. Знаю, что у него во всю идет чемпионская гонка. Очень хочу, чтобы он со своей командой стал чемпионом Китая», — сказал Тошич «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Команда после 25-го тура занимает второе место (64 очка) в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от лидера лиги на 2 очка.