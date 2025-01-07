Веретенников стал помощником Слуцкого в «Шанхае»

«Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении экс-игрока «Ротора» и сборной России Олега Веретенникова ассистентом главного тренера команды.

Ранее о скором приходе 55-летнего россиянина в китайский клуб сообщал «СЭ». «Шанхай» возглавляет его соотечественник Леонид Слуцкий.

Также штаб шанхайцев пополнили австрийский специалист по восстановлению Патрик Преллер и физиотерапевт из Туниса Камиль Беттуми.

Как игрок Веретенников наиболее известен по выступлениям за «Ротор». Он лучший бомбардир в истории Кубка России (24 гола), а также занимает 2-е место по количеству голов в истории чемпионатов страны (143 мяча).

Слуцкий возглавляет «Шанхай» с 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством стала серебряным призером чемпионата Китая.