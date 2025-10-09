В Китае футболист Асамоа сломал шею во время матча второго дивизиона

Полузащитник «Гуанси Пингго» Самуэль Асамоа сломал шею во время матча, сообщает The Sun.

Инцидент произошел в матче второго дивизиона чемпионата Китая против «Чунцин Тунлянлун». Асамоа боролся с соперником за мяч у кромки поля и в результате столкновения ударился головой о рекламный щит. Хавбек лежал на поле, пока медики не прибыли на место для оказания помощи.

В клубе заявили, что у футболиста «высокий риск параплегии» из-за множественных переломов шейных позвонков и обширного повреждения нервов.

31-летний тоголезец перенес операцию и пропустит остаток сезона. Отмечается, что его карьера находится под угрозой.