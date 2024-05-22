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Сегодня, 13:10

В Китае будет создан аналог Народной футбольной лиги

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Как стало известно «СЭ», в Китае появится аналог российской Народной футбольной лиги. Данный вопрос обсуждался во время недавнего государственного визита российской делегации в Пекин.

В частности, тему сотрудничества в этом направлении и развития Народной футбольной Лиги поднимал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который нашел поддержку со стороны китайских коллег. Уже известно, что основным местом проведения матчей Лиги в Китае станет город Далянь, расположенный на берегу Желтого моря. Специально для игр НФЛ там планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс.

В России лига существует с 2016-го года. Она была создана для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45-ти лет. Ее президентом и основателем является Гурам Аджоев. В этом году с 10 по 15 июня в Москве пройдет восьмой по счету Всероссийский фестиваль футбола, по результатам которого определится победитель НФЛ нынешнего сезона.

РФС
Гурам Аджоев
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