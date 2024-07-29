«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ухань», команда Слуцкого не проигрывает 24 матча подряд
«Шанхай Шэньхуа» обыграл на выезде «Ухань Фри Таунс» в матче 20-го тура чемпионата Китая — 2:0.
У гостей голы забивали Ян Цзесян и Сефас Малеле.
Команды доигрывали встречу вдесятером после удаления Бао Ясюна («Шанхай Шэньхуа») и Цзян Чжипэна («Ухань Фри Таунс»).
Команда российского тренера Леонида Слуцкого не проигрывает 24 матча подряд — 20 побед и 4 ничьих.
«Шанхай Шэньхуа» с 55 очками занимает второе место в таблице чемпионата Китая.
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