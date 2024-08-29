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Сегодня, 09:00

Слуцкий о критике: «Меня поражало невежество. Ничего не знаете про китайский футбол, но говорите — это плохо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на критику после решения о продолжении карьеры в Китае.

— Было много разных разговоров, критики в ваш адрес, когда вы переходили в Китай...

— Мне не нравится необразованность людей. Если ты чего-то не знаешь — это не значит, что это плохо. Ты идешь в китайскую лигу, где средняя посещаемость — 40 тысяч человек на матче, футбол там невероятно популярен. Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России — даже когда я был тренером сборной. База «Шанхай Шэньхуа» — лучшая из всех, где я работал. Уровень научно-технического обеспечения, подхода — вообще небо и земля. Такие технологии, которые там применяются в футболе, я не видел даже в Европе. Сейчас мы будем играть в Азиатской лиге чемпионов — это большое крутое соревнование...

— А в прессе тональность была другой.

— Меня поражало невежество. Ничего не знаете про китайский футбол, не можете назвать ни одного игрока, но говорите: «Это плохо». Почему плохо? На основании чего? Если мне интересно мнение человека — я его спрошу. Но если нет, можете говорить сколько угодно.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает второе место в таблице китайской суперлиги, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 балла.

Ранее за пределами России Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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