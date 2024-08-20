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Слуцкий рассказал, каких двух вещей ему не хватает в Китае

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Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, каких вещей ему не хватает после переезда в Китай.

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прям большой любитель и для меня это такая большая отдушина и в моральном плане, и в эмоциональном, и в физическом, и в плане здоровья. Поэтому сложно без бани, потому что русские рестораны здесь есть какие-никакие. А вот баня и театр — это две вещи, которых мне не хватает в Китае», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

Команда Леонида Слуцкого &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; продолжает победную серию. Слуцкий покорил Китай — переписал ряд рекордов и ни разу не проиграл. Как у него это получается

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает второе место в таблице китайской суперлиги, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 балла.

Ранее за пределами России Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Леонид Слуцкий. Слуцкий впервые проиграл в Китае. Уникальная серия из 24 матчей без поражений — все
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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