Слуцкий прокомментировал свое первое поражение в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о первом поражении команды в матче против «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре чемпионата Китая.

«Обидно, что мы в последний момент упустили мяч и проиграли матч. В этой встрече в целом, я думаю, футболисты выступили хорошо, особенно в создании моментов, но таковы футбольные матчи, и неудачные ситуации тоже случаются. Я сделал рисковый шаг», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Команда Леонида Слуцкого впервые уступила в текущем сезоне, прервав серию из 24 матчей без поражений. Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря прошлого года.

«Шанхай Шэньхуа» (55 очков) занимает второе место в чемпионате Китая. «Бэйцзин Гоань» (40) идет четвертым в турнирной таблице.