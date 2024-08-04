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Сегодня, 17:54

Слуцкий прокомментировал свое первое поражение в Китае

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о первом поражении команды в матче против «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре чемпионата Китая.

«Обидно, что мы в последний момент упустили мяч и проиграли матч. В этой встрече в целом, я думаю, футболисты выступили хорошо, особенно в создании моментов, но таковы футбольные матчи, и неудачные ситуации тоже случаются. Я сделал рисковый шаг», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Команда Леонида Слуцкого впервые уступила в текущем сезоне, прервав серию из 24 матчей без поражений. Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря прошлого года.

«Шанхай Шэньхуа» (55 очков) занимает второе место в чемпионате Китая. «Бэйцзин Гоань» (40) идет четвертым в турнирной таблице.

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Слуцкий потерпел первое поражение с «Шанхай Шэньхуа» в Китае
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