Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Хэнань Цзянье» (3:1) в третьем туре чемпионата Китая.

«В первой половине матча мы играли очень медленно, а во второй — очень хорошо. Мы увеличили ритм во втором тайме, значительно лучше стали играть в пас и добавили интенсивности, поэтому мы контролировали ход игры, что помогло нам добиться победы сегодня», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

«Шанхай Шэньхуа» (7 очков) занимает третье место в китайской суперлиге после трех матчей. «Хэнань» (1) идет 14-м в турнирной таблице.