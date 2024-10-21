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Слуцкий признан лучшим тренером китайской суперлиги в сентябре

Алина Савинова
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Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», признан тренером месяца в чемпионате Китая по итогам сентября.

Команда Слуцкого выиграла все три матча в китайской суперлиге в прошлом месяце.

После 28 туров «Шанхай Шэньхуа» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 73 очками. «Синие дьяволы» опережают идущий на второй позиции «Шанхай Порт» на один балл.

Леонид Слуцкий. Слуцкий вышел на первое место в чемпионате Китая. До конца сезона — два тура

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Сообщалось, что контракт 53-летнего российского тренера с китайским клубом рассчитан на один год.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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Материалы сюжета: Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
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