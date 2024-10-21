Слуцкий признан лучшим тренером китайской суперлиги в сентябре

Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», признан тренером месяца в чемпионате Китая по итогам сентября.

Команда Слуцкого выиграла все три матча в китайской суперлиге в прошлом месяце.

После 28 туров «Шанхай Шэньхуа» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 73 очками. «Синие дьяволы» опережают идущий на второй позиции «Шанхай Порт» на один балл.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Сообщалось, что контракт 53-летнего российского тренера с китайским клубом рассчитан на один год.