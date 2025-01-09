Слуцкий представил игрокам «Шанхая» своего помощника Веретенникова как Саныча

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий познакомил команду с новым помощником Олегом Веретенниковым, новыми членами медицинского штаба и игроками.

Соответствующее видео опубликовал Shenhua TV. 53-летний российский специалист представил Веретенникова как Саныча — от сокращенного отчества Александрович. Китайцам будет проще обращаться к помощнику Слуцкого таким образом, посколько его фамилию им не произнести.

7 января «Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении экс-игрока «Ротора» и сборной России Веретенникова ассистентом главного тренера команды. Также штаб шанхайцев пополнили австрийский специалист по восстановлению Патрик Преллер и физиотерапевт из Туниса Камиль Беттуми.

Слуцкий возглавляет «Шанхай» с 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством стала серебряным призером чемпионата Китая.