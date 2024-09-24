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Сегодня, 09:32

Слуцкий отказался от работы со сборной Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не возглавит сборную Китая.

«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. После 26 туров команда Слуцкого с 67 очками занимает второе место в чемпионате Китая, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 зачетных балла.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная Китая по футболу
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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