Слуцкий отказался от работы со сборной Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не возглавит сборную Китая.

«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. После 26 туров команда Слуцкого с 67 очками занимает второе место в чемпионате Китая, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 зачетных балла.