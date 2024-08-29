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Сегодня, 10:30

Слуцкий: «Два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил качество китайских футболистов.

«Очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник. Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных», — сказал Слуцкий «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает второе место в таблице китайской суперлиги, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 балла.

Ранее за пределами России Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Артем Дзюба и&nbsp;Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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