Сегодня, 12:26

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого второй сезон подряд стал вице-чемпионом Китая

Алина Савинова
Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая сезона-2025.

В заключительном, 30-м туре «синие дьяволы» победили «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 3:1, а их конкурент в борьбе за чемпионство «Шанхай Порт» обыграл «Далянь Инбо» (1:0). Таким образом, команда Слуцкого не смогла выйти на первое место в турнирной таблице — «Шанхай Порт» с 66 очками стал победителем китайской суперлиги, а «Шанхай Шэньхуа» с 64 баллами завершил сезон на второй строчке.

В прошлом сезоне команда Слуцкого также стала серебряным призером чемпионата Китая.

Российский специалист возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024-го. В июле клуб продлил с ним контракт до конца 2027 года.

Чемпионат Китая. 30-й тур.
22 ноября, 10:30. TEDA Football Stadium (Тяньцзинь)
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
1:3
Шанхай Шэньхуа
Чемпионат Китая. 30-й тур.
22 ноября, 10:30. Dalian Suoyuwan Football Stadium (Далянь)
Далянь Инбо
0:1
Шанхай Шанган

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Желтый полосатик

    Что тут скажешь - нефутбольный человек... То ли дело "футбольные" Станкович с Карпиным!)

    22.11.2025

    • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в предпоследнем туре чемпионата Китая

    Takayama

