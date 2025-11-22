«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого второй сезон подряд стал вице-чемпионом Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая сезона-2025.

В заключительном, 30-м туре «синие дьяволы» победили «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 3:1, а их конкурент в борьбе за чемпионство «Шанхай Порт» обыграл «Далянь Инбо» (1:0). Таким образом, команда Слуцкого не смогла выйти на первое место в турнирной таблице — «Шанхай Порт» с 66 очками стал победителем китайской суперлиги, а «Шанхай Шэньхуа» с 64 баллами завершил сезон на второй строчке.

В прошлом сезоне команда Слуцкого также стала серебряным призером чемпионата Китая.

Российский специалист возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024-го. В июле клуб продлил с ним контракт до конца 2027 года.

Чемпионат Китая. 30-й тур.

22 ноября, 10:30. TEDA Football Stadium (Тяньцзинь)