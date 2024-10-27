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Сегодня, 10:30

«Шанхай Шэньхуа» — «Сычуань Цзюню»: онлайн-трансляция матча суперлиги Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Сычуань Цзюню» в чемпионате Китая 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Леонид Слуцкий, главный тренер ФК «Шанхай Шэньхуа».
Фото Reuters

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле примет «Сычуань Цзюню» в рамках 29-го тура чемпионата Китая по футболу в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет на стадионе «Шанхай» в Шанхае (Китай). Стартовый свисток прозвучит в 10.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Шанхай Шэньхуа» — «Сычуань Цзюню» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России смотреть матчи китайской Суперлиги можно на телеканале «Футбол ТВ» по платной подписке.

Клуб из Шанхая возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

По итогам 28-ми туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Сычуань Цзюню» с 25-ю баллами идет на 14-й строчке.

Китай. Суперлига. 29-й тур
27 окт, 10:30. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
Сычуань Цзюню

Чемпионат Китая по футболу: новости, статьи, турнирная таблица и календарь в актуальном виде

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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