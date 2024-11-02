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Сегодня, 12:30

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая.

В заключительном, 30-м туре команда Слуцкого на выезде обыграла «Чэнду Жунчэн» — 2:1. По голу забили У Си и Юй Ханьчао.

Китай. Суперлига. 30-й тур
02 нояб, 10:30. Phoenix Hill Football Stadium (Чэнду)
Чэнду Жунчэн
1:2
Шанхай Шэньхуа

В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» (5:0).

Китай. Суперлига. 30-й тур
02 нояб, 10:30. Pudong Football Stadium (Шанхай)
Шанхай Порт
5:0
Тяньцзинь Тэда

С 78 очками «Шанхай Порт» стал чемпионом Китая. «Шанхай Шэньхуа» отстал от соперника на один балл. Бронзовым призером стал «Чэнду» (59 очков).

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре прошлого года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата Китая. В феврале команда Слуцкого завоевала Суперкубок Китая.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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