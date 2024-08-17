«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» одержал волевую победу над лидером китайской суперлиги «Шанхай Порт» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Ю Ханчао и Андре Луис (дубль). У гостей единственный гол забил Ванг Шенчао.

Стоит отметить, что гости с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Вея Чжэня.

На 33-й минуте нападающий хозяев Андре Луис не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко, расположившись на втором месте в таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» идет первым с 63 баллами.

В следующем матче первенства команда Леонида Слуцкого встретится в гостях с «Чжэцзян Профешионал», а «Шанхай Порт» примет «Шеньжень Жихань». Оба противостояния пройдут 13 сентября.