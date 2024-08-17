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Сегодня, 16:44

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая

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Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Шанхай Шэньхуа» одержал волевую победу над лидером китайской суперлиги «Шанхай Порт» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Ю Ханчао и Андре Луис (дубль). У гостей единственный гол забил Ванг Шенчао.

Стоит отметить, что гости с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Вея Чжэня.

На 33-й минуте нападающий хозяев Андре Луис не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко, расположившись на втором месте в таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» идет первым с 63 баллами.

В следующем матче первенства команда Леонида Слуцкого встретится в гостях с «Чжэцзян Профешионал», а «Шанхай Порт» примет «Шеньжень Жихань». Оба противостояния пройдут 13 сентября.

Китай. Суперлига. 23-й тур
17 авг, 14:35. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
3:1
Шанхай Шанган
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
5
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