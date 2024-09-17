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Сегодня, 17:05

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Пхохан» в Лиге чемпионов АФК

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Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин»

Китайский «Шанхай Шэньхуа» дома победил «Пхохан» из Южной Кореи со счетом 4:1 в 1-м туре Восточной конференции Лиги чемпионов АФК.

Клуб Леонида Слуцкого пропустил первым на 53-й минуте — забил Жорже Луис. Но затем китайской команде удалось перехватить инициативу. Отличились Андре (65), Сефас Малеле (71, 82 — с пенальти) и Гао Тяньи (84).

Это была 30-я игра российского специалиста на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа». При Слуцком команда одержала 25 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

В следующем туре Лиги чемпионов АФК китайский клуб в гостях сыграет с «Джохор Дарул Тазим». Встреча ссотоится 1 октября.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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