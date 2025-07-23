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23 июля 2025, 17:05

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Хэнань Цзянье» в 1/4 финала Кубка Китая

Павел Лопатко

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леониода Слуцкого дома проиграл «Хэнань Цзянье» в матче 1/4 финала Кубка Китая — 3:3, пенальти 7:8.

В составе «Шанхай Шэньхуа» голы забили Луис Асуэ (на 28-й минуте), Вилсон Манафа (на 86-й) и Чан Лю (на 102-й). За «Хэнань Цзянье» отличились экс-игрок «Ахмата» Фелиппе Кардосо (на 33-й и на 114-й) и Франк Ачеампонг (на 53-й).

В 1/2 финала «Хэнань Цзянье» сыграет с «Чэнду».

Кубок Китая

1/4 финала

«Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань Цзянье» — 3:3 (1:1, 2:2, 3:2). Пенальти — 7:8

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ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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