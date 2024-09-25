Гол Оскара помог «Шанхаю Порт» выбить «Шанхай Шэньхуа» с Кубка Китая

«Шанхай Порт» одержал домашнюю победу над «Шанхаем Шэньхуа» в полуфинале Кубка китайской футбольной ассоциации — 3:2.

В составе победителей голы забили Лео Читтадини (дубль) и Оскар. У «Шанхая Шэньхуа» отличились Чан Шиничи и Сефас Малеле.

«Шанхай Порт» взял реванш у команды Леонида Слуцкого за поражение в матче 23-го тура чемпионата Китая (1:3).

В финале Кубка китайской футбольной ассоциации «Шанхай Порт» сыграет с «Шаньдун Тайшань».