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Сегодня, 14:15

Семин назвал блестящей работу Слуцкого в Китае: «С большим достоинством представил русскую тренерскую школу»

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил работу Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

В матче последнего тура «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чэнду Жунчэн» (2:1) и завершил сезон с 77 очками на втором месте. В параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Тайгер» (5:0) и стал чемпионом, набрав 78 очков.

«Его нужно поздравить — это большой успех. Начало работы в Китае прошло блестяще, он сейчас уже хорошо знает китайский футбол. Желаю ему дальнейших успехов. Он с большим достоинством представил русскую тренерскую школу. Там могут работать не только знаменитые иностранцы, но и наши известные тренеры. Если в Китай едут и ехали такие специалисты и не каждому удавалось занять второе место, то, наверное, есть определенное достоинство у Слуцкого, что он смог это сделать. Сам китайский чемпионат довольно серьезный, там много иностранцев, которые могли бы играть в нашей лиге», — сказал Семин «СЭ».

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре 2023 года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше чемпионата Китая. В феврале команда Слуцкого завоевала Суперкубок Китая.

(Александр Абустин)

Юрий Семин
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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