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Слуцкий: «Это мой первый сезон в Китае, и я больше всего впечатлен болельщиками «Шэньхуа»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Чэнду Жунчэн» (2:1) в заключительном, 30-м туре чемпионата Китая.

«Сегодняшняя игра действительно была очень сложной для нас, атака соперника по флангам в первом тайме представляла очень большую угрозу. После перерыва мы внесли соответствующие коррективы, а также обратили внимание игроков на то, что они должны сохранять стабильный настрой и постараться взять инициативу в свои руки», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба в соцсети Weibo.

Главный тренер &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; Леонид Слуцкий. Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех

Российский специалист считает, что игра его подопечных во втором тайме была достойна победы. Также он рассказал, что на предматчевом собрании тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» показал футболистам видео с болельщиками команды.

«Это мой первый сезон в Китае, и я больше всего впечатлен болельщиками «Шэньхуа». Они дают мне силы каждый день делать работу хорошо, поэтому я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех наших болельщиков», — добавил Слуцкий.

«Шанхай Шэньхуа» завоевал серебро чемпионата Китая, отстав от победителя «Шанхай Порт» (78) на один балл.

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре прошлого года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше китайской суперлиги. В феврале команда Слуцкого выиграла Суперкубок Китая.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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