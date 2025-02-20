Мостовой: «Таким выскочкам, как Слуцкий, всегда везет!»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Шанхай Шэньхуа» в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

«Я слышал. Таким всегда везет! Возьмет ли он азиатскую Лигу чемпионов таким макаром? Не знаю, что он там возьмет. Мне, честно говоря, вообще неинтересно, что там с ним. Про футбольных людей — да, а про этих выскочек — нет. К сожалению, они есть. Мусаев там есть еще, да. Его еще пока не раскусили. А Слуцкого уже. Мусаева много раз раскусывали, но он чей-то там родственник, поэтому так. Всегда так бывает в жизни: кому-то везет, а кому-то — нет», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что китайский «Шаньдун Тайшань» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов АФК, так как не смог сформировать заявку на матч из-за проблем со здоровьем футболистов и был вынужден отказаться от участия в матче 8-го тура общего этапа турнира с «Ульсан Хендэ».

После отстранения путевка в плей-офф азиатской Лиги чемпионов досталась «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.