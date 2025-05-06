Футбол
Китай
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Китай

6 мая, 15:56

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл и снова лидирует в чемпионате Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Шанхай Шэньхуа».
Фото ФК «Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа» на выезде переиграл «Мэйчжоу Хакка» в 11-м туре чемпионата Китая — 3:1.

Победу гостям принесли голы Лю Ченюя (60-я минута), Сауло Минейро (65-я) и Яна Хаоюя (90+5-я). У хозяев отличился Юэ Тзе Нэм (85-я).

Команда Леонида Слуцкого набрала 26 очков и вернулась на первое место в чемпионате Китая. «Шанхай Шэньхуа» по дополнительным показателям опережает «Чэнду Жунчэн».

«Мэйчжоу Хакка» (12 очков) идет на десятой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Китая. 11-й тур.
06 мая, 00:00. Huitang Stadium (Мэйчжоу)
Мэйчжоу Хакка
1:3
Шанхай Шэньхуа

Источник: Таблица чемпионата Китая
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Читайте также
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • тихоновнавсегда

    Вперед бегемот!!!

    06.05.2025

  • ValeraK

    Валера, верим!!! И так 33 раза повторяйте все, кто комментирует на сайте!))

    06.05.2025

  • bt241

    Совпадает. Как грится - одной рукой пишем, другой зачеркиваем

    06.05.2025

  • chimega

    Мужик сказал - китаец выполнил. )

    06.05.2025

  • Sloty

    продай айфон или макбук, с чего ты там пишешь, и будет тебе счастье и булка и кило картохи

    06.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл и снова лидирует в чемпионате Китая____А чемпионом опять станет китайский Зенит.

    06.05.2025

  • mayorsgb

    "Источник: Таблица чемпионата Китая". Открываем таблицу, опубликованную на СЭ. А там команда Слуцкого на втором месте. Вопрос: кому верить? Таблице или автору заметки?

    06.05.2025

  • Ботокс007

    Викторыч, главное - не прищуривайся! Как говорил Мао - "В 1946 году, когда Чан Кай-ши начал наступление против нас, многие наши товарищи и весь наш народ беспокоились о том, сможем ли мы выиграть войну. Меня тоже волновало это. Но у нас была уверенность!" Уверенности тебе побольше, Леонсий!

    06.05.2025

  • ёzhic8

    Особое спасибо за инфу про «Мэйчжоу Хакка» (12 очков, 10 место)

    06.05.2025

  • PvsZ

    Лёня, раскачай их там всех!

    06.05.2025

  • Армеец

    Вперед Викторович!

    06.05.2025

    • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого уступил «Чэнду»

    «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на своем поле обыграл «Циндао»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости