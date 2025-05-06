«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл и снова лидирует в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» на выезде переиграл «Мэйчжоу Хакка» в 11-м туре чемпионата Китая — 3:1.
Победу гостям принесли голы Лю Ченюя (60-я минута), Сауло Минейро (65-я) и Яна Хаоюя (90+5-я). У хозяев отличился Юэ Тзе Нэм (85-я).
Команда Леонида Слуцкого набрала 26 очков и вернулась на первое место в чемпионате Китая. «Шанхай Шэньхуа» по дополнительным показателям опережает «Чэнду Жунчэн».
«Мэйчжоу Хакка» (12 очков) идет на десятой строчке в турнирной таблице.
