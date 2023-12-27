Деменко: «Думаю, для Слуцкого создали хорошие условия в Китае»

Бывший защитник «Ростова» Максим Деменко оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Я думаю, во-первых, для Слуцкого создали хорошие условия. Во-вторых, наверное, в какой-то степени ему интересен этот момент поработать, посмотреть на этот уровень футбола, где он будет работать», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

27 декабря китайский клуб объявил о назначении российского специалиста на пост главного тренера команды. Работа Слуцкого с «Шанхаем» начнется 1 января.