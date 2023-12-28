Лопырева о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «Китайский чемпионат — шаг в неизвестность, но удача любит смелых!»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» оценила назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, он — большой мастер тренерского дела и весьма молод, желаю ему успехов! Касаемо перспектив Слуцкого и необычного места выбора: признаюсь, несмотря на то, что многие годы, можно сказать, живу футболом, для меня переход в китайский футбол — как шагнуть в неизвестность. Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых. Я в целом живу по такому принципу и верю, что у нашего именитого тренера все получится! Удачи!» — сказала Лопырева «СЭ».

В чемпионате Китая-2023 «Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место с 52 очками в 30 матчах. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Предыдущим клубом Слуцкого был «Рубин». 52-летний российский специалист возглавлял казанцев с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года.