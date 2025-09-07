Слуцкий — о работе в зарубежных чемпионатах: «Не учитывать национальные особенности — самая большая ошибка»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, чему его научила работа в разных зарубежных чемпионатах.

«Она научила тому, что в каждой стране разный менталитет, разные поведенческие особенности: ментальные, какие угодно. И не учитывать индивидуальные особенности, связанные с национальной принадлежностью, — самая большая ошибка. Причем специфика есть и в Англии, и в Голландии, и особенно в Китае. К счастью, получилось, что когда я учил язык в Риверсдауне, нам рассказывали о национальных особенностях и национальном менталитете, как с кем лучше разговаривать. И этот курс мне очень пригодился», — цитирует тренера «В Игре».

Ранее российский специалист возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».