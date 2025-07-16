Колосков назвал успешной работу Слуцкого в Китае

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхаем Шэньхуа» на два года.

«Слуцкий успешно работает в Китае, он приносит результат, поэтому нет ничего удивительного в том, что клуб захотел его продлить. Видимо, Слуцкого в Китае тоже все устраивает, для него это хороший опыт, он борется с командой за трофеи, и, судя по всему, с игроками у него есть контакт. Посмотрим, где он окажется по истечении контракта», — цитирует Колоскова ТАСС.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под его руководством клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В сезоне-2024 команда заняла второе место в чемпионате страны, а также дошла до полуфинала Кубка Китая.