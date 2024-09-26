Экс-хавбек ЦСКА Миланов: «Слуцкий — один из сильнейших тренеров в мире»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов поделился мнением о работе с Леонидом Слуцким.

«Слуцкий — один из сильнейших тренеров в мире. Он очень много помогал мне, когда я пришел молодым игроком в ЦСКА. Помог адаптироваться в команде, привыкнуть к новой для себе схеме. Я ему очень благодарен за все, что сделал для моей карьеры. Но за работой Леонида Викторовича сейчас не особо слежу. Чемпионат Китая мне не очень интересен», — цитирует Миланова «РБ Спорт».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Команда набрала 67 очков и занимает второе место в чемпионате Китая.