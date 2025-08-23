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23 августа 2025, 16:42

«Шанхай Шэньхуа» в добавленное время вырвал победу над «Циндао Хайню»

Алина Савинова

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий», на выезде победил «Циндао Хайню» в матче 22-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Гости забили оба гола в добавленное время — у команды из Шанхая отличились Юй Ханьчао и Лю Чэньюй. Голы форварда «Шанхай Шэньхуа» Луиса Асуэ на 43-й и 58-й минутах матча не были засчитаны из-за офсайда.

Команда Слуцкого прервала трехматчевую безвыигрышную серию и с 49 очками лидирует в турнирной таблице китайской суперлиги. У «Циндао Хайню» 15 баллов и предпоследняя, 15-я строчка.

Чемпионат Китая. 22-й тур.
23 августа 2025, 00:00. Qingdao Youth Football Stadium (Циндао)
Циндао Хайню
0:2
Шанхай Шэньхуа
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Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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