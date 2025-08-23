«Шанхай Шэньхуа» в добавленное время вырвал победу над «Циндао Хайню»

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий», на выезде победил «Циндао Хайню» в матче 22-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Гости забили оба гола в добавленное время — у команды из Шанхая отличились Юй Ханьчао и Лю Чэньюй. Голы форварда «Шанхай Шэньхуа» Луиса Асуэ на 43-й и 58-й минутах матча не были засчитаны из-за офсайда.

Команда Слуцкого прервала трехматчевую безвыигрышную серию и с 49 очками лидирует в турнирной таблице китайской суперлиги. У «Циндао Хайню» 15 баллов и предпоследняя, 15-я строчка.