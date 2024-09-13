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«Шанхай Шэньхуа» победил «Чжэцзян Гринтаун», команда Слуцкого отыгралась с 0:2

Руслан Минаев
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«Шанхай Шэньхуа» на выезде обыграл «Чжэцзян Гринтаун» в матче 25-го тура чемпионата Китая — 4:3.

У гостей голы забили Ван Хайцзянь, У Си, Андре Луис и Фернандиньо. У хозяев отметились Леонардо, Жан Куасси и Сун Гуо Вэн.

Команда Слуцкого по ходу встречи уступала со счетом 0:2.

«Шанхай Шэньхуа» одержал третью победу подряд и занимает второе место в таблице суперлиги — 64 очка. «Чжэцзян Гринтаун» с 32 очками — на 7-й строчке.

Китай. Суперлига. 25-й тур
13 сент, 14:35. Yellow Dragon Sports Center (Ханчжоу)
Чжэцзян Гринтаун
3:4
Шанхай Шэньхуа

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