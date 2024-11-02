«Чэнду Жунчэн» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в Суперлиге 2 ноября

«Чэнду Жунчэн» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в рамках последнего 30-го тура чемпионата Китая по футболу в субботу, 2 ноября. Игра состоится на стадионе «Финикс Хилл» в Чэнду (Китай). Стартовый свисток прозвучит в 10.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Чэнду Жунчэн» — «Шанхай Шэньхуа» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России матчи китайской Суперлиги показывают на телеканале «Футбол ТВ».

Шанхайскую команду возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

По итогам 29-ти туров суперлиги Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Шанхай Порта» — 1 очко.

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