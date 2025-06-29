Футбол
Китай
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Китай

29 июня, 15:40

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на выезде победил «Чанчунь Ятай»

Сергей Ярошенко

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде обыграл «Чанчунь Ятай» в 16-м туре чемпионата Китая — 2:1.

У гостей голы забили Чжу Чэньцзэ (32-я минута) и Жоау Карлуш (44-я). У хозяев единственным голом отметился Тань Лунь (53-я)

Для команды Слуцкого это 9-я победа в последних 11 матчах.

«Шанхай Шэньхуа» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая. «Чанчунь Ятай» располагается на последней строчке с 8 очками.

Чемпионат Китая. 16-й тур.
29 июня, 00:00. Nanling Stadium (Чанчунь)
Чанчунь Ятай
1:2
Шанхай Шэньхуа
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени А.П. Чехова
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Один из двух найденных на вулкане Вилючинский на Камчатке альпинистов погиб
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на своем поле разгромил «Мэйчжоу Хакка»
Слуцкий остается в Китае: продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа». Времени хватит еще на несколько трофеев
Сафонов выиграл все, Слуцкий идет за золотом, у Захаряна проблемы со здоровьем. Итоги сезона российских легионеров
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с клубом «Шанхай Порт»
«Шанхай» Слуцкого вновь забивает в концовке: вырвал победу и сохранил первое место
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Юннань Юкун» и поднялся на первое место в суперлиге
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Zohr Vad

    Леонид Слуцкий- молодец!!! Рекламирует спортивную Россию в Азии и в мире в целом.

    29.06.2025

  • PvsZ

    Эх, розовый край, рисовый рай Эх, бамбук и папай, рисовый рай Эх, рубашка, майка, часы До чего хороши

    29.06.2025

  • Степочкин

    Пусть в азиатской ЛЧ хоть раз у клуба из Сингапура выиграет. Хотя так великими и становятся, Слуцкий в чемпионате рисовых колхозов Китая, а Карпин непобедимый гроза карликовых недосборных мира.

    29.06.2025

  • Пишу с дивана

    Василий Пельмень проиграл у Даны Вайта. Леонид Пельмень держит марку и выигрывает.

    29.06.2025

    • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Тяньцзинь Тайгер»

    «Чанчунь Сиду» оштрафовали за записки с проклятиями в адрес соперников

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости