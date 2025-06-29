«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на выезде победил «Чанчунь Ятай»

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде обыграл «Чанчунь Ятай» в 16-м туре чемпионата Китая — 2:1.

У гостей голы забили Чжу Чэньцзэ (32-я минута) и Жоау Карлуш (44-я). У хозяев единственным голом отметился Тань Лунь (53-я)

Для команды Слуцкого это 9-я победа в последних 11 матчах.

«Шанхай Шэньхуа» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая. «Чанчунь Ятай» располагается на последней строчке с 8 очками.