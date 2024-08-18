Бывший вратарь «Крыльев» Лобос объяснил успех Слуцкого в Китае

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос ответил на вопрос «СЭ» об успешной работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в Китае.

— Поддерживали с кем-то связь в годы, что не были в России?

— Да, со многими были и продолжаются какие-то взаимоотношения: с Мэттью Бутом, Сашей Макаровым, Леонидом Слуцким. Общался с Денисом Ковбой, которого, к сожалению, не стало.

— Следили за карьерой Слуцкого в сборной?

— Да, конечно! Периодически даже общались. Он за это время успел и сборной поруководить, и в Англии потренировать. Сейчас в Китае.

— У него была длительная серия без поражений. Чем это можно объяснить?

— В последнее время не общались лично. Но он мне всегда казался одним из лучших российских тренеров. Думаю, что его методология и манера работы приводят к тому, что он добивается результатов в Китае.

17 августа «Шанхай Шэньхуа» дома одержал волевую победу над лидером китайской суперлиги «Шанхай Порт» со счетом 3:1. «Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко, расположившись на втором месте в таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» идет первым (63).