Бывший главный тренер сборной Китая получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Бывший главный тренер сборной Китая Ли Те получил 20 лет тюремного заключения в связи с коррупцией.

Как сообщает издание The paper, приговор был вынесен 13 декабря судом города Сяньнин провинции Хубэй (Китайская Народная Республика).

Следствие выявило, что в период с 2019 по 2021 год специалист получил взятки на сумму более 50 миллионов юаней (около 7 миллионов долларов). Также было установлено, что китаец получил пост в национальной команде страны благодаря коррупции.

Ли Те возглавлял сборную Китая с 2020 по 2021 год, а до этого руководил командой с 2019 года в статусе и.о. Как игрок он наиболее известен по выступлениям в английском «Эвертоне».