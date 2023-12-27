Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 17:11

Бышовец – о Слуцком в «Шанхай Шэньхуа»: «Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Предыдущая работа дает мало поводов для оптимизма. Я возглавил олимпийскую команду Южной Кореи и столкнулся со многими проблемами: менталитет, язык. Хотелось бы пожелать ему успеха.

На фоне того, что была работа и в Англии, и в Голландии, и в «Рубине», этого мало для оптимизма. Для азиатов важна репутация, имя. Что касается Слуцкого, у нас никогда не было хороших отношений. Я критически относился к нему, но хочу пожелать ему успехов», – цитирует Бышовца Metaratings.

Китайский клуб объявил о назначении Слуцкого в среду, 27 декабря. Российский специалист приступит к работе 1 января 2024 года.

«Шанхай Шэньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая-2023 с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка). Сезон китайской суперлиги закончился в ноябре.

Источник: Metaratings
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис сравнил раскритиковавшего его Слуцкого с персонажем Булгакова: «Что он там гавкает?»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости