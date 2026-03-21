«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань»

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого на выезде сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче 3-го тура чемпионата Китая сезона-2026 — 1:1.

На 23-й минуте хозяева вышли вперед, а на 68-й гости сравняли счет.

«Шанхай Шэньхуа» на старте сезона дважды сыграл вничью и одержал одну победу. «Синие дьяволы» занимают 14-ю позицию в турнирной таблице, у команды Слуцкого минус пять очков, поскольку перед стартом сезона с нее сняли 10 баллов в рамках антикоррупционной кампании в Китае. «Бэйцзин Гоань» поднялся на 11-ю строчку (-1 очко).

Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 5 апреля на выезде против «Тяньцзинь Тайгер».

Чемпионат Китая. 3-й тур.

21 марта, 00:00. Workers Stadium (Пекин)

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