Слуцкий потерпел первое поражение с «Шанхай Шэньхуа» в Китае

«Шанхай Шэньхуа» на выезде уступил «Бэйцзин Гоань» в матче 21-го тура чемпионата Китая — 1:2.

Решающий гол на 90+8-й минуте забил форвард хозяев Ван Цзымин. Еще один мяч на счету Мишеля Нгаде (11-я минута). За «Шанхай Шэньхуа» отличился Сефас Малеле (77-я).

Команда Леонида Слуцкого впервые уступила в текущем сезоне, прервав серию из 24 матчей без поражений. Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря прошлого года.

«Шанхай Шэньхуа» (55 очков) занимает второе место в чемпионате Китая. «Бэйцзин Гоань» (40) идет четвертым в турнирной таблице.