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19 июля 2025, 16:49

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» Сетьена в чемпионате Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Шанхай Шэньхуа» на выезде победил «Бэйцзин Гоань» в матче 17-го тура чемпионата Китая — 3:1.

Победу гостям принесли голы Луиса Асуэ, У Си и Юя Ханьчао. У хозяев отличился Гуга Родригеш.

«Шанхай Шэньхуа» россиянина Леонида Слуцкого набрал 41 очко и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая. «Бэйцзин Гоань» (38 очков), который возглавляет экс-тренер «Барселоны» Кике Сетьен, идет вторым.

Китай. Суперлига

17-й тур

«Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа» — 1:3 (1:2)

Голы: Асуэ, 7 (0:1), У Си, 21 (0:2), Гуга Родригеш, 26 (1:2), Юй Ханьчао, 90+7 (1:3)

19 июля. Пекин. Стадион «Workers Stadium».

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Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Кике Сетьен
Леонид Слуцкий
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