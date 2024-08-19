Дзюба: «Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий — топ»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Артем Дзюба оценил работу Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.

— Ему не нужно доказывать, что он топовый тренер, = цитирует Sport24 Дзюбу. — Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий — топ.

— Когда Слуцкий ушел в юмор, многие говорили, что он закончился как тренер.

— У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно. Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни, и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше