Самедов: «Успехи Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» — отличное достижение»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий поехал в другую страну и добивается там результата. Думаю, его успехи в «Шанхае» — отличное достижение. Уровень китайского чемпионата мне сложно оценить, но вряд ли он катастрофически слабый, туда раньше и сильные иностранцы ехали. Если Леонид Викторович добьется чемпионства или медалей, то думаю, что это будет очень хорошим результатом», — приводит слова Самедова Legalbet.

53-летний Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Под его руководством команда проиграла лишь раз в 28 матчах и идет на втором месте в турнирной таблице китайской Суперлиги.