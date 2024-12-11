Винисиус перевернул битву с «Аталантой», «Байер» вскрыл «Интер», у «Ливерпуля» шестая победа

Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура Лиги чемпионов.

На классе

«Ливерпуль» в Каталонии не форсировал события. Словно рассчитывал взять свое в энергосберегающем режиме. Только «Жирона» не так проста, как ее место в таблице (за пределами топ-24). В одной атаке хозяев откровенно простили, так как Блинд махнул мимо мяча на линии площади ворот, а Данжума пробил не столь сильно, чтобы напрячь лежавшего на газоне Алиссона. Неуклюже сыграл в завершении и Хиль, тогда как плотный дальний удар Асприльи уже всерьез напряг вратаря гостей.

В общем, команда Арне Слота должна была за 45 минут понять, что может быть наказана за разбазаривание собственных шансов, чем по традиции грешил Нуньес. В итоге переломным моментом стало вмешательство в игру ВАР, который увидел: ван де Бек не просто наступил Диасу на ногу — голландец даже снял оппоненту бутсу. А реализовавший пенальти Салах, по сути, показал, что такое победа на классе. Шесть матчей, шесть побед и 18 очков в таблице. «Ливерпуль» в этом турнире совершенен.

Ремейк Суперкубка

«Аталанта» на подъеме и закончила прошлую неделю единоличным лидером серии А. «Реал» замучен травмами и в пяти турах впервые в своей истории потерпел три поражения в групповом раунде ЛЧ. С таким раскладом и не скажешь — кто тут фаворит, но у Мадрида вернулся в строй Винисиус Жуниор. Да и Мбаппе постепенно набирает обороты. В Бергамо француз впечатлил тем, как на приеме мяча одним движением убрал с пути опытного Де Рона и за десять дней до 26-го дня рождения забил свой 50-й гол в главном еврокубке. В более молодом возрасте до этой отметки добирался только Месси (24 года и 284 дня).

Тем обиднее выглядело повреждение, из-за которого Килиан уже на 36-й минуте был заменен на Родриго. Вдобавок на последних минутах первого тайма игравший в центре обороны Тшуамени сфолил на Колашинаце, и Де Кетеларе с пенальти сравнял счет. Тут-то и проявил свои лидерские качества Винисиус. С голом ему, конечно, повезло, так как мяч прилетел форварду в ноги от партнера по сборной Бразилии Эдерсона. Зато пас Вини на удвоившего перевес гостей Беллингема — в фирменном стиле Крооса из глубины поля — стал украшением игры.

Впрочем, лестные отзывы заслужил и сокративший отставание Лукман, которому удалось из-под Лукаса Васкеса попасть в ближний угол. Нигериец даже мог забрать у Винисиуса звание лучшего игрока матча, однако на четвертой добавленной минуте после его сильного прострела лучший снайпер бергамасков Ретеги ударил вышел из площади ворот. Команда Джан Пьеро Гасперини не смогла избежать первого в турнире поражения, а «Реал» — как и обещал Карло Анчелотти — выправляет ситуацию. Хотя 9 очков после шести туров все еще скромный для Мадрида показатель. Далее у «Реала» игры с «Зальцбургом» и «Брестом».

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Новый герой Леверкузена

Главная интрига этого противостояния — заточенный на атаку «Байер» против обороны «Интера» и персонально Зоммера, который не пропустил в пяти турах ни одного мяча. И даже в отсутствие травмированных Бонифейса и Шика сухая серия нерадзурри могла закончиться уже на 3-й минуте. Гостей после удара Фримпонга спасла перекладина. Потом — как в случае с обводящим выстрелом Вирца — выручал Зоммер. А Коварж в противоположных воротах 45 минут проскучал — «Интер» без снова начавшего еврокубковую игру в запасе Лаутаро Мартинеса ни разу не попал в створ. А так как ситуация не изменилась до финального свистка, миланский бетон все же был разрушен на 90-й минуте. Команда Хаби Алонсо, который на бровке в момент решающей атаки чуть ли не сам бил по воротам, взяла свое желанием и напором. Как в чемпионском сезоне, когда удавалось регулярно вырывать победы в концовках. Отличие — новый герой в лице сориентировавшегося лучше остальных в суматохе в штрафной защитники Мукиеле. Это его первый гол после летнего трансфера из «ПСЖ».

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«Сухарь» Доннаруммы

Находившийся за пределами зоны плей-офф «ПСЖ» отвел душу в Зальцбурге, а повышенной активностью в составе парижан выделялся Гонсалу Рамуш. Португалец только недавно восстановился после полученной в августе травмы, но Луис Энрике верит в форварда и в последнее время регулярно включает его в старт. Рамушу банально нужно вернуть чувство гола, и во вторник это удалось со второй попытки. Во время первой форвард не забил с двух метров после скидки Хакими, однако эта связка все же сработала, и Рамуш в падении переправил мяч в угол. Его дебютный в сезоне гол стал первым гостевым успехом чемпионов Франции.

А продолжил португальский вечер в Австрии Нуну Мендеш, который здорово включился в атаку и забил с передачи вышедшего на замену Дуэ. Последний идеально провел отведенные ему минуты, еще и поставив красивую точку в третьей голевой атаке, которую украсил пас пяткой в исполнении Ли Кан Ина. Еще один приятный бонус — игра Доннаруммы на ноль. В гостевых лигочемпиоских матчах «сухарей» у «ПСЖ» не было с октября 2020 года. С тех пор они пропускали на протяжении 21 игры. Жизнь потихоньку налаживается, и до игр среды «ПСЖ» с 7 очками будет занимать 24-е место. Это последний пропуск в плей-офф, но решится все в январе — во встречах с «Манчестер Сити» и «Штутгартом».

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«Бавария» разозлилась

Фанаты «Баварии» призывали бойкотировать игру в Гельзенкирхене из-за завышенных в сравнении с другими матчами «Шахтера» ценами на билеты. В итоге номинальным хозяевам пришлось опускать стоимость, и трибуны «Фелтинс Арены» наконец-то заполнились. В итоге зрители увидели быстрый гол в ворота мюнхенцев, когда провалившуюся оборону наказал Кевин. Однако уже к перерыву все встало на свои места. Для начала подхвативший мяч в штрафной Лаймер выстрелил под перекладину, и это было началом разгрома оранжево-черных.

На последней минуте первого тайма баварский прессинг привел к тому, что Мусиала вывел на ворота Мюллера. Томас забивает в ЛЧ шестнадцать сезонов подряд, повторив достижение Райана Гиггза и Криштиану Роналду. Рекордные же серии в активе Месси и Бензема (по 18 сезонов). Можно сказать, во вторник Мюллер образцово заменил в атаке травмированного Кейна. А роль пенальтиста от Харри временно перешла к Олисе. Не обошлось и без очередного гола Мусиалы. Один его мяч отменили из-за нарушения правил, однако в концовке полузащитник забил после издевательской для вратаря и защитников паузы.

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Триллер в Лейпциге и чудеса «Бреста»

Проигравший все пять матчей «Лейпциг» пропустил уже на 3-й минуте, когда после скидки Уоткинса прямо напротив ворот оказался Макгинн. В Англии сразу вспомнили, что это самый быстрый еврокубковый гол «Астон Виллы» с 1983 года. Речь о знаменитом матче со «Спартаком», когда бирмингемцы открыли счет в первой же атаке, но капитулировали перед гением оформившего дубль Федора Черенкова (1:2). Про возможное повторение того сценария подумалось, когда Эмилиано Мартинес понадеялся на Диего Карлоса и не рассчитал отскок от газона, благодаря чему Опенда забил в беззащитные ворота.

На этом, впрочем, аналогии закончились, а на просчет Мартинеса своей ошибкой ответил Гулачи. Дальний удар Дурана, конечно, получился, впечатляющим по силе, точности и траектории, только мяч все равно перелетел вратаря прямо по центру. Да, потом Опенда еще раз здорово зацепился за мяч после длинной передачи и мягко навесил на красиво пробившего с лета Баумгартнера, но последнее слово осталось за командой Унаи Эмери. Тут уже Гулачи не повезло, так как исполнявшему дальний удар Баркли помог рикошет. «Вилла» с 13 очками фактически в плей-офф, тогда как «Лейпциг» безнадежен.

«Брест» продолжает писать историю. Не без удачи вроде попадания Сайбари в штангу и сейвов Бизота, однако и сами французы могли выиграть увереннее. Интригу сохранил остановивший удар в упор Бенитес. Впрочем, что за 1:0, что за любую другую победу дают три очка. У «Бреста» же четыре выигрыша в шести турах, что является лучшим результатом для французских клубов с 1996 года, когда мощно прошел групповой этап «Осер». Ну а среди тренеров-соотечественников Эрик Руа по премьерному результату в главном еврокубке в XXI веке встал в один ряд с Зинедином Зиданом. Но есть нюанс. Зизу тренировал «Реал», а Руа — всего лишь «Брест».

«Спортинг» после ухода Рубена Аморима продолжает штормить. Вслед за 1:5 от «Арсенала» последовал проигрыш «Брюгге», хотя лиссабонцы быстро повели в счете после добивания Катамо. Такого, чтобы позволить своим соперникам в двух матчах подряд одержать волевую победу, со «львами» не случалось целых семь лет. А сейчас фиаско в Бельгии предшествовал проигрыш «Морейренсе» в национальном чемпионате. Упущен шанс решить вопросы с местом в плей-офф до новогодних праздников. Теперь надежда на январь, когда имеющий 10 очков «Спортинг» сыграет с «Лейпцигом» и «Болоньей». Главное — научиться за это время жить без Аморима.

Мягко говоря, не самая зрелищная игра в Загребе заслуживает упоминания с точки зрения результата. «Селтик» набрал 10 очков, и в первом январском туре команда Брендана Роджерса может гарантировать себе место в плей-офф в случае домашней победы над «Янг Бойз». Для «Динамо» с 8 баллами тоже не все потеряно, но в первый месяц нового года у хорватов исключительно сложный календарь, где значатся поездка в гости к «Арсеналу» и домашняя игра с «Миланом».

Статистика дня

6 раз в этом сезоне забивал после выходов на замену нападающий «Астон Виллы» Дуран. Это лучший показатель в лигах топ-5.

7 (3+4) результативных балла форварда «Аталанты» Де Кетеларе — клубный рекорд в одной лигочемпионской кампании.

21 сухой матча провел в ЛЧ за «Ливерпуль» Алиссон. Бразилец повторил клубный рекорд Пепе Рейны.

24 результативных передач отдал защитник «ПСЖ» Хакими. Это повторение рекорда для защитников парижан, которым единолично владел Максвелл.