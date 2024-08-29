Повторение прошлогоднего финала, Флик против «Баварии» и другие жаркие пары основного этапа Лиги чемпионов

Итоги жеребьевки нового формата Лиги чемпионов.

29 июня в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. С сезона-2024/25 из турнира пропал групповой этап, вместо него клубы перед плей-офф будут кипятиться в единой лиге. Каждая команда проведет по восемь матчей — столкнется с двумя соперниками из каждой корзины. Жеребьевку провели Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель ЛЧ Криштиану Роналду. Итоги подарили несколько горячих интриг.

«Манчестер Сити» — «Интер» — ремейк позапрошлого финала

«Горожане» вырвали первый в истории триумф в Лиге чемпионов против «Интера» — в финале сезона-2022/23 выжали минимальную победу благодаря голу Родри на 68-й минуте. За прошедшее время нерадзурри однозначно стали мощнее: Симоне Индзаги отполировал игровые связи и укрепил состав — вместо Ромелу Лукаку, блокировавшего удары одноклубников по пустым воротам, феерит Маркус Тюрам, а средняя линия с Николо Бареллой, Генрихом Мхитаряном и Хаканом Чалханоглу выглядит одной из самых крепких в Европе.

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«ПСЖ» — «Ман Сити» — два денежных мешка, отпустившие летом звезд

Клубы взлетели в европейском футболе благодаря жирнющим финансовым вливаниям с Ближнего Востока. Дуэль денежных мешков в этой Лиге чемпионов пройдет в чуть более легкой весовой категории, ведь летом команды расстались с топ-исполнителями. Из «ПСЖ» в «Реал» наконец вырвался Килиан Мбаппе, «Ман Сити» обогатился на продаже третьего бомбардира прошлого сезона Хулиана Альвареса (19 голов) в «Атлетико» и изгнании в Саудовскую Аравию Жоау Канселу.

Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters

«Байер» — «Интер» — тактическая дуэль Индзаги и Алонсо

Чемпионы Италии и Германии показывают себя как выдрессированные тренерские команды. «Интер» перемалывает большинство соперников в доминирующей манере, «Байер» раскочегаривает темп и врубает режим ярости на последних минутах. Интересно, чей подход окажется эффективнее в личной дуэли. В прошлом сезоне бойцы Хаби Алонсо были избиты другой итальянской тренерской командой — «Аталанта» уничтожила «фармацевтов» в финале Лиги Европы (3:0) и нанесла им единственное поражение в сезоне во всех турнирах.

«Бавария» — «Барселона» — Флик против бывших

Болтающуюся «Барселону» перед этим сезоном подхватил Ханси Флик — тренер, который имеет опыт оглушительных побед. В 2020-м взял Лигу чемпионов с «Баварией», а всего забрал семь трофеев за полтора года работы в клубе. Коуч некрасиво покинул Мюнхен после конфликта с руководством и не вернулся туда нынешним летом, когда на «Альянц Арене» неистово разыскивали нового тренера и звали в том числе Ханса-Дитера. Немцу выпал отличный шанс отомстить, к тому же возмездия требует вся Каталония. «Бавария» регулярно издевалась над сине-гранатовыми в последние годы, а 2:8 в полуфинале 2020 года — самый жуткий призрак прошлого.

«Бавария» — «ПСЖ» — воспоминания о главном шансе в истории парижан

Эмблема «Баварии» выжжена на сердце «ПСЖ» и всех тех, кто мечтал о первом в истории клуба триумфе в Лиге чемпионов. В ковидном 2020-м парижане наконец прошмыгнули в финал, где слили мюнхенцам после гола своего же воспитанника Кингсли Комана — двойная драма. Нынешняя «Бавария» может позволить отомстить: клуб летом еле-еле нашел нового тренера и соблазнил только малоопытного Венсана Компани из вылетевшего из АПЛ «Бернли», заодно некисло обновив состав. Мутации проходят и в Париже: Луис Энрике после ухода Мбаппе стал самым авторитетным человеком в команде и сконцентрировался на полировке доминирующего стиля с большим количеством владения мячом, который на поле должна реализовать очень интересная молодежь.

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. Фото Reuters

«Ливерпуль» — «Милан» — богатая история

Наверное, многие на вопрос о лучшем финале Лиги чемпионов в истории вспомнят стамбульскую войну 2005 года, когда «Ливерпуль» проиграл первый тайм «Милану» 0:3, а затем сравнял счет и оформил контрольный выстрел в серии пенальти. В 2007-м команды вновь рубились в финале, тогда за россонери дождливым дублем отомстил Филиппо Индзаги. К новой встрече клубы подъехали с новыми тренерами, у которых пока получается по-разному: Арне Слот стартовал на «Энфилде» с двух побед в АПЛ, Паулу Фонсека поскользнулся ничьей и поражением в двух турах серии А

«Реал» — «Боруссия» — ремейк последнего финала

В прошлом сезоне «Реал» выиграл рекордную 15-ю Лигу чемпионов, в финале расправившись с дортмундской «Боруссией» (2:0). Команды немного изменились за лето: в Мадрид десантировался Килиан Мбаппе, а «Дортмунд» возглавил Нури Шахин, опустив героя прошлой ЛЧ Никласа Фюллькруга и немного пересобрав состав. Перед матчем вспоминать будут не только прошлогодний финал, но и полуфинал 2013 года, когда «шмели» дома избили бланкос 4:1 после ничьей (2:2) в первом матче. Киллером мадридцев тогда выступил Роберт Левандовски, оформивший покер.

Луис Энрике. Фото Global Look Press

«ПСЖ» — «Арсенал» — битва испанских тренеров с похожими стилями

Испания выиграла чемпионат Европы, а испанские тренеры будут крушить друг друга в Лиге чемпионов, проверяя, чья тики-така качественнее. «ПСЖ» Луиса Энрике перестраивается после ухода Мбаппе и нарабатывает обновленный и омоложенный состав с несколькими крайне перспективными тинейджерами. «Арсенал» все еще пытается выпрыгнуть из-за спины своего идеала «Ман Сити», может, получится хотя бы в Лиге чемпионов.

«Арсенал» — «Интер» — справится ли Индзаги с демоверсией «Ман Сити»?

«Интер» сорвал джекпот — вытянул «Манчестер Сити» и «Арсенал», двух финальных боссов английской премьер-лиги, которые действуют в похожем стиле. Этим летом Микель Артета окончательно перешел на конспекты Пепа Гвардиолы, с которым Индзаги немного не справился в позапрошлом финале Лиги чемпионов. У Симоне есть отличная возможность протестировать свои мощности на немного упрощенной версии «горожан» и заодно определить, какие шансы у нерадзурри на крутой результат в этом году.

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