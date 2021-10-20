Мысли обозревателя «СЭ» перед матчами российских клубов в 3-м туре групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Две недели оптимизма

Что-то за последние недели вдруг изменилось к лучшему в российском футболе. Не глобально, конечно, а сугубо локально, ситуативно, — но с учетом того, что происходило раньше, пока и это сойдет. За отрезок с 29 сентября по 11 октября случились четыре важные победы. «Зенит» разнес «Мальме» — 4:0. «Спартак» обыграл на выезде лидера чемпионата Италии «Наполи», не потерявшего в серии А ни очка, — 3:2. Сборная России в ослабленном составе, с огромным скрипом пройдя дома Словакию, затем победила Словению при довольно качественном футболе.

Пока непонятно, что это — случайное совпадение, завязанное еще и на везении (в Неаполе и со Словакией оно сопутствовало нашим), или действительно какой-то свет в конце тоннеля. Ведь начало еврокубкового сезона получилось сущим кошмаром и четким продолжением полета в пропасть, который начался в двух предыдущих розыгрышах. Представить себе года четыре назад, что в таблице коэффициентов УЕФА нас обойдут Австрия и Шотландия, мог только умалишенный, теперь же это — объективная реальность, и абсолютно нами, увы, заслуженная.

После того, как «Рубин» с «Сочи» вылетели из Лиги конференций, «Спартак» в двух матчах с «Бенфикой» и дома с «Легией» набрал ноль очков и лишь «Локо» в 1-м туре ЛЕ на последней минуте еле унес ноги дома от «Марселя», пробивание новых слоев дна ожидалось с какой-то мрачной тоской, которой не виделось конца и края. Гневные и печальные эпитеты, казалось, перебраны от и до.

Футболисты «Лестера». Фото Reuters

Запомнят ли «Лестер» как «Наполи», «Реал» и «Севилью»?

И тут вдруг произошел этот поворот. Не полный, конечно, — «Локомотив» без вопросов бит в Риме «Лацио» в присутствии тандема Александр Плутник — Ральф Рангник, у которых там состоялась деловая встреча. Не стану исключать, что концептуально Марко Николича решили увольнять уже тогда, а последующее поражение от «Ростова» только официально оформило уже готовый приговор. Но «Лацио» случился уже после «Мальме» и «Наполи».

Вот попытался с ходу вспомнить: когда наши клубы в последний раз выигрывали в Лиге чемпионов с крупным счетом? 5:1 «Спартака» с «Севильей» в 2017-м? Нет, все-таки 3:0 ЦСКА в гостях у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» чуть больше года спустя, в декабре 2018-го. А после этого — только пять разгромов не в нашу пользу.

Почти три года мы не знали крупных побед в главном еврокубке, и после одного очка в шести матчах прошлой Лиги (при «посеве» из первой корзины!) вряд ли можно было этого ожидать от «Зенита» сейчас. Но удачная по содержанию игра на «Стэмфорд Бридж» с «Челси», несмотря на результат, укрепила в питерцах ощущение правильного пути — и они разнесли шведов в клочья. И если вы не усмотрите взаимосвязи между голами Кузяева и Сутормина «Мальме» и их хорошего выступления за сборную России, то я ее вижу.

И уж точно никто не ожидал ничего позитивного от «Спартака» в городе Марадоны против команды Спаллетти. А уж когда на 12-й секунде грубо ошибся и пропустил Максименко, у которого в раздевалке перед стартовым свистком, оказывается, украли основные перчатки, и голкипер вышел на поле не пойми в чем...

«Спартак» празднует победу над «Наполи». Фото Reuters

Пересматриваешь нарезку моментов и словно не знаешь, чем все закончится, — так переживаешь, так ждешь, как пойдет дальше. Глядишь на тот мяч, еще на три казавшиеся смертоносными диагонали Инсинье и Ко в первые полтайма, когда трешечка в московские ворота могла залететь легко, — и не понимаешь, как дальше могло произойти то, что произошло. Ситуация кажется безнадежной и куда более близкой к уничтожению красно-белых, чем к отыгрышу.

Видишь красную карточку Рую — но не нашему, а неаполитанскому, — и возникает подобие веры, что все может развернуться, но на тот момент еще слабенькое. Смотришь на отмененный пенальти в ворота хозяев на последних секундах первого тайма — и боишься, что это может стать для только оживших спартаковцев сильнейшим моральным ударом.

Но вместо этого тот же Квинси, который тот пенальти заработал, сравняет счет. Голландец не знает выражения «по рабоче-крестьянски», но ему-то какая разница, что забил он именно так. Как говорит недавний юбиляр Никита Павлович Симонян: самый красивый гол — любой, когда мяч пересекает линию ворот. А уж лучший снайпер в истории «Спартака» толк в этом знает.

А потом сходишь с ума от мига наивысшего футбольного наслаждения в этом матче. От гола Игнатова после потрясающей комбинации. Когда-то так, низом в уголочек, клал Гаврилов, позже — Титов. Такие голы — это и есть «Спартак», каким он должен быть. Жаль, что мы видим его слишком редко.

И когда Кофрие в очередной раз не успевает за Осимхеном, лупит его ногой в грудь и получает вторую желтую, думаешь: вот и сказочке конец? Но нет — Квинси при помощи Умярова и Соболева забивает третий. Но это «Спартак», и он, даже ведя 3:1 на 90-й, не мог не создать себе проблем. Пропустил — а дальше все могло закончиться кошмаром. Тем более что добавили десять минут!

К счастью — не закончилось. И болельщикам «Спартака» эту победу не забыть еще долго — приведет она к чему-то большему или, как с «Севильей», нет. «Арсенал» в 1982-м и 2000-м, «Астон Вилла» в 1983-м, «Реал» в 1998-м — они ведь тоже не стали шагом к большому успеху. Но помнят их все болельщики.

Запомнят ли грядущие матчи с «Лестером»? Учитывая, что не будет ни Понсе, ни Умярова, ни Кофрие, возникает вопрос: а кому на поле-то выходить? Но не надо задаваться этим вопросом. Надо биться теми, кто есть. «Легия» с ее несравнимым со «Спартаком» бюджетом вот сыграла — и тот же «Лестер» победила. Как и, собственно, «Спартак». Вот вам пример, что не должно быть в футболе слова «но». Тем более «лисы» в АПЛ — лишь 12-е. Правда, и красно-белые в другой премьер-лиге — седьмые...

От игры Малкома и других бразильцев «Зенита» зависит очень многое. Фото Reuters

Вгрызаться в «Ювентус»

Спаренные матчи в середине групповых турниров часто решают в еврокубках очень многое. Вспомните, как браво два года назад начал «Зенит», сделав ничью в Лионе и победив дома «Бенфику». Но потом дважды уступил «Лейпцигу» и занял последнее место в группе. И сколько таких случаев — не перечесть.

Поэтому и «Спартаку» надо вгрызаться в «Лестер», и «Зениту» — в «Ювентус». «Старая синьора», хоть и очнулась после провального старта в серии А, но все равно делит с «Лацио» и «Аталантой» 5-7-е места, отставая на десять (!) очков от «Наполи». И спартаковско-неаполитанская песня должна вдохновить чемпионов России трех последних лет. А два поражения кряду от «Сочи» и «Арсенала» — их, конечно, никуда не денешь, и о форме команды, наверное, они что-то говорят, но пусть эти неудачи останутся в РПЛ и обострят конкуренцию там. Вопрос в другом — оставлять ли в рамке потерявшего уверенность Крицюка или вернуть туда Кержакова? От того, угадает ли с отгадкой Сергей Семак, думаю, зависит многое.

Ну и соперничество «Локомотива» с «Галатасараем», в теории достаточно равным соперником, — это очень интересно. Тем более матч в четверг станет еврокубковой премьерой Маркуса Гисдоля, выдавшего чумовой дебют в Казани.

Представляю, как обидно Леониду Слуцкому, но «Локомотив» не заслуживал поражения. Я получил большое удовольствие от действий красно-зеленых — да они сами ловили кайф от игры, комбинаций, и это чувствовалось. Особенно понравился Тикнизян, который в футбол по Рангнику и Гисдолю вписался как влитой. После этой отличной встречи, от которой невозможно было оторваться, возникло предчувствие: если так и продолжится, на «Локомотив» скоро станет интересно смотреть в любом матче и нейтральному зрителю.

Маркус Гисдоль. Фото ФК «Локомотив»

Но просто развлекать публику не получится — серьезные вложения требуют серьезной отдачи. Понятно, что Гисдоль только разбирается в принятом у Николича хозяйстве. Ясно, что футбол немец ставит противоположный сербу, а, как говорил Остап Бендер, быстро только кошки родятся. Однако «Галатасарай» — самый «земной» из соперников «Локо» по группе, и начинать личную еврокампанию с проигрыша туркам было бы для Гисдоля крайне некстати.

И еще. Никто меня не переубедит в том, что между куражными победами «Зенита» и «Спартака» во втором туре еврокубков и шестью очками национальной команды в октябрьских матчах со Словакией и Словенией есть определенная взаимосвязь. Российские футболисты поняли, что способны побеждать в Европе, — и перенесли это ощущение из клубов в сборную.

До решающих встреч отбора на ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией пройдут еще два тура Лиги чемпионов и Лиги Европы. И было бы очень правильно это потихонечку возникшее ощущение укрепить.