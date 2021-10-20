Три звезды «Ювентуса» стоят дороже, чем весь «Зенит». Есть ли шансы на победу у петербуржцев?

Сравниваем соперников по сегодняшнему матчу группового этапа Лиги чемпионов.

Стоимость составов. Фото «СЭ»

В позапрошлом сезоне «Зенит» был самой дешевой командой группы, в прошлом — держался на третьем месте, чуть дороже «Брюгге». В этом году сине-бело-голубые тоже дороже лишь одной команды в группе («Мальме»), а двум остальным противникам уступают значительно. Самый дорогой футболист в составе «Зенита» — Сердар Азмун, он стоит 25 миллионов евро.

У «Ювентуса» на первом месте по дороговизне сразу два футболиста — полузащитник Маттейс Де Лигт и нападающий Федерико Кьеза, которые стоят по 70 миллионов евро каждый. На третьем месте — форвард Пауло Дибала (50 миллионов евро). Рыночная стоимость трех этих футболистов в сумме (190 миллионов) превышает совокупную цену всего состава «Зенита» (173,7 миллиона).

В целом Transfermarkt.de считает, что вся туринская команда стоит в 3,5 раза дороже «Зенита».

Тренер

Массимилиано Аллегри — топ-тренер Европы. В 2011 году он прервал гегемонию «Интера» в серии А, победив в чемпионате с «Миланом», а с 2014-го стал работать в «Ювентусе». Из туринцев Аллегри сделал команду-династию. Если первое время многие считали, что Массимилиано добивается успеха на багаже Антонио Конте, то со временем мнение об Аллегри изменилось. У «Юве» появились собственный почерк и громкие победы (пять скудетто подряд). Дважды он выводил туринцев в финал Лиги чемпионов.

В 2019 году Аллегри покинул «Юве». На протяжении двух сезонов Массимилиано оставался без работы, но именитые клубы вели с ним переговоры — итальянец мог оказаться и в «Арсенале», и в «Реале», и в «Челси». Этим летом Аллегри вернулся в Турин — «Юве» без него ослаб и с трудом попал в зону Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Тактика

Аллегри никогда не был тренером-романтиком. Напротив, он всегда был нацелен на результат любыми способами и добивался поставленной задачи. Нынешний «Ювентус» — это контратакующая команда, которая умеет по-разному прессинговать и перестраиваться по ходу отдельных отрезков. Туринцы не любят играть первым номером — достаточно сказать, что в текущем чемпионате Италии они находятся на 10-м месте по среднему проценту владения мячом (49,8%).

В этом сезоне «Ювентус» предпочитает схему 4-4-2, но особую роль в ней исполняет Кьеза — он часто выходит в паре форвардов и максимально продуктивен на этой позиции. В обороне «Юве» необычайно хорош. Если на старте сезона у команды наблюдались серьезные проблемы, то в последних матчах Аллегри взялся за дело — ни с «Челси», ни с «Торино», ни с «Ромой» туринцы не пропустили.

Места «Зенита» и «Ювентуса» в своих лигах. Фото «СЭ»

«Зенит» давно лидирует в своем чемпионате, хотя в последнее время забуксовал. «Юве», напротив, ужасно начал сезон (одно набранное очко в трех первых турах), но к середине октября подтянулся к еврокубковой зоне.

Последний матч «Ювентуса»

«Ювентус» — «Рома» — 1:0 (1:0)

Гол: Кин, 16.

Нереализованный пенальти: Верету («Рома»), 44 (вратарь).

У «Зенита» — два поражения подряд, а у его соперника — пять побед кряду. В воскресенье «Ювентус» с большим трудом обыграл одного из конкурентов — «Рому» Жозе Моуринью. Команде Массимилиано Аллегри во многом повезло, потому что назначение пенальти в ее ворота вызвало лавину споров. Причем дело даже не в самом фоле в штрафной «Юве», а в действиях арбитра Даниэле Орсато: он свистнул за секунду до того, как мяч влетел в ворота Щенсны, то есть лишил «Рому» гола. Фол действительно был, но судье следовало дождаться окончания атаки, завершившейся взятием ворот. В итоге гол не был засчитан, Щенсны отразил пенальти, а «Ювентус» дотерпел до победы.

Кто не сыграет

«Зениту» не поможет травмированный Оздоев. Все остальные футболисты восстановились, в том числе Ракицкий, пропустивший последний матч в Туле. Об этом на пресс-конференции заявил Сергей Семак.

У «Ювентуса» две потери: Дибала так и не восстановился от травмы, а Рабьо все еще лежит дома с ковидом. Зато вернулся в строй Де Лигт. Аллегри подчеркнул, что голландец в среду выйдет в основе в паре с Бонуччи.